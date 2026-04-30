Stato di agitazione al Cup | avviata la verifica sulle posizioni dei lavoratori

Da arezzonotizie.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di tensioni e proteste, le autorità sanitarie hanno avviato una verifica sulle posizioni dei lavoratori del servizio Cup della Asl Toscana sud est. La decisione arriva a seguito di settimane di incontri e manifestazioni sindacali che hanno coinvolto il personale. Al momento, non sono ancora stati definiti eventuali cambiamenti o accordi, ma si tratta di un primo passo verso una possibile soluzione della disputa.

Dopo mesi di confronto serrato, mobilitazioni e iniziative sindacali, arriva un primo segnale di apertura nella vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del servizio Cup della Asl Toscana sud est. Filcams Cgil e Fisascat Cisl di Arezzo annunciano infatti un avanzamento nel dialogo con.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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