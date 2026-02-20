Città della Scienza prosegue stato di agitazione dei lavoratori

Lo stato di agitazione dei lavoratori di Città della Scienza continua dopo che l’azienda ha deciso di ridurre i turni di lavoro. Questa decisione ha provocato scontento tra i dipendenti, che chiedono spiegazioni e maggiori garanzie occupazionali. Le proteste si sono intensificate negli ultimi giorni con assemblee e sit-in davanti alla sede. La tensione cresce mentre le parti cercano un confronto per trovare una soluzione. La situazione rimane critica e ancora tutta da chiarire.

Prosegue lo stato di agitazione e mobilitazione dei lavoratori di Città della Scienza. " Continua lo stillicidio della retribuzione di gennaio – si legge in una nota diffusa dalla RSA Filcams Cgil della struttura – mentre, nelle nebbie della crisi, la tredicesima è sparita, i ticket sono un miraggio e le spettanze future non sono neanche sul radar. Navighiamo a vista". "Il tempo scorre, ma l'unica misura che pare rilevante per l'azienda – sottolinea il documento – è il controllo ossessivo e questurino sui minuti delle assemblee. La citazione sulla situazione, che è grave ma non è seria, è talmente scontata che non è più di effetto.