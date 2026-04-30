Dopo mesi di proteste, incontri e iniziative sindacali, è stata avviata una verifica sulle posizioni dei dipendenti del servizio CUP della Asl Toscana Sud Est. Questa azione segna il primo passo in una trattativa che ha visto momenti di tensione e mobilitazioni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. La decisione arriva a seguito di uno stato di agitazione proclamato nelle scorse settimane.

Arezzo, 30 aprile 2026 – Dopo mesi di confronto serrato, mobilitazioni e iniziative sindacali, arriva un primo segnale di apertura nella vertenza che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori del servizio CUP della Asl Toscana Sud Est. Filcams CGIL e Fisascat CISL di Arezzo annunciano infatti un avanzamento nel dialogo con Formula Servizi, azienda in appalto, che ha manifestato la disponibilità ad avviare una verifica puntuale delle posizioni lavorative. La vertenza, aperta a seguito della mancata stabilizzazione delle ore supplementari e dei carichi di lavoro ritenuti eccessivi, ha visto nei mesi scorsi mobilitazioni e iniziative sindacali volte a tutelare la dignità lavorativa e il riconoscimento di condizioni contrattuali adeguate per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cup Asl, primo risultato dopo lo stato di agitazione: avviata la verifica sulle posizioni dei lavoratori

Notizie correlate

Asl Salerno, a rischio i lavoratori precari: proclamato lo stato di agitazione“Sono a rischio i posti di lavoro di centinaia di lavoratori precari dell’Asl Salerno”.

Amat, Cub Trasporti: "Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori"Lo stato di agitazione del personale di Amat prosegue e si rafforza con l’avvio della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Prenotazioni Cup: Asl Toscana centro amplia il servizio; Lasciò 3 milioni all'Asl di Lecce, con l'eredità della donatrice apre un nuovo centro di riabilitazione: debutto dal primo maggio.

Cup Asl, primo risultato dopo lo stato di agitazione: avviata la verifica sulle posizioni dei lavoratoriFilcams CGIL e Fisascat CISL Arezzo: Passo avanti nel confronto con Formula Servizi. Ora servono stabilizzazioni e soluzioni strutturali su carichi di lavoro e ore supplementari ... lanazione.it

Asl Toscana Centro, allargata la platea di erogatori del servizio di prenotazioni Cup: più sedi disponibiliCon una nuova procedura pubblica, l'Asl Toscana centro ha formalizzato il potenziamento del servizio di prenotazioni Cup, allargando la platea dei possibili erogatori del servizio a enti e strutture d ... 055firenze.it

LA COMUNICAZIONE DELLA ASL Sportelli fuori uso del Cup dell'ospedale per un problema tecnico Il link - facebook.com facebook