Station wagon finisce spiaggiata sul bagnasciuga | tra lo stupore dei passanti interviene la Capitaneria

Una station wagon di grande cilindrata si è fermata sul bagnasciuga a Viserba mercoledì 29 aprile. La vettura si è bloccata mentre si trovava sulla spiaggia, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto, che hanno gestito la situazione e verificato le circostanze dell’incidente. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave, e la strada è rimasta sgombra.

Una station wagon di grossa cilindrata è rimasta in panne sul bagnasciuga nella zona di Viserba, nella giornata di mercoledì 29 aprile. Il veicolo è rimasto per diverso tempo fermo nel cuore della spiaggia, attirando l’attenzione dei passanti e generando rapidamente la diffusione di immagini sui.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Nuova Renault Clio Sporter 2026: torna la station wagon a listino?La Renault Clio non ha più una versione station wagon da anni, quindi immaginare una “Clio VI Sporter” è quasi un concept! Ad oggi, però, sembra che... Nuova Lancia Beta HPE: ritorna la station wagon di lusso italiana?L’idea di una “nuova” Lancia Beta HPE è affascinante… ma bisogna capire bene cosa rappresentava davvero l’originale per immaginare un ritorno...