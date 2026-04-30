Statale Tre Valli | via libera al cambio d’uso il comitato contesta

Il consiglio comunale di Sant’Anatolia ha approvato il cambio d’uso dei terreni lungo la strada statale Tre Valli. La decisione ha suscitato le proteste di un comitato locale, che ha sollevato dubbi e presentato contestazioni formali contro la delibera. La questione riguarda le modifiche pianificate e il possibile impatto sulla zona, mentre le parti in causa si preparano a eventuali ulteriori passaggi legali.

? Cosa sapere Il consiglio di Sant’Anatolia approva il cambio d'uso dei terreni per la statale Tre Valli.. Il comitato Patrimonio tutela Valnerina contesta la legittimità dell'iter presentato da Anas.. Il consiglio comunale di Sant’Anatolia di Narco ha approvato mercoledì sera, con nove voti favorevoli e due contrari, la pratica per il cambio di destinazione d’uso di alcuni terreni coinvolti nel primo stralcio dell’ampliamento della statale Tre Valli. La decisione presa nella seduta del 29 aprile tocca direttamente un progetto infrastrutturale da 120 milioni di euro che si snoda tra Sant’Anatolia di Narco e Serravalle, presso il comune di Norcia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Statale Tre Valli: via libera al cambio d’uso, il comitato contesta Notizie correlate Tre conferenze del comitato nel mese di aprile, in collaborazione con l’Università dell’Età LiberaArezzo, 13 aprile 2026 – Tre conferenze in collaborazione con l’Università dell’Età Libera di Sansepolcro caratterizzano il calendario di aprile del... Maratea, via libera al tunnel: 58 milioni per sbloccare la statale? Cosa sapere Il Senato approva i poteri speciali per la nuova galleria di Castrocucco a Maratea. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Negozi ostaggi dei cantieri. Zona Madonna di Lugo nella morsa dei lavori; Nuova rotatoria in via Pertini: ordinanza dispone da domani il senso unico alternato per realizzarla; Scontro fra tre auto sulla statale del Brennero: cinque feriti; Cadegliano, scontro fra auto e moto: 54enne in ospedale. Ampliamento Tre Valli da 120 milioni, scontro alle battute finali. Palla alla Regionedi Chia.Fa. Si avvicina alla battute finali la battaglia che va ormai avanti da un paio di anni intorno all’ampliamento della statale Tre Valli, da Sant’Anatolia di Narco a Serravalle (Norcia), da rea ... umbria24.it Anas consegna lavori per la strada statale 'Tre Valli Umbre'L'Anas ha consegnato i lavori di realizzazione della strada statale 685 delle Tre Valli Umbre nel tratto compreso tra San Giovanni di Baiano e Firenzuola (itinerario Spoleto-Acquasparta). Il verbale ... ansa.it Si avvicina alla battute finali la battaglia che va ormai avanti da un paio di anni intorno all’ampliamento della statale Tre Valli. Articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook