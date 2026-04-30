Prendete il Trenet di "Que Reste-t-il de nos amours?", aggiungete Luttazzi e Paoli, Bacharach e Gershwin, Tenco e altri big della canzone internazionale; aggiungete l’amore per la musica di qualità e mescolate con attenzione. È la ricetta di "Stasera niente Blues" un cd che raccoglie 14 brani "sempreverdi" presentato al bistrot "L’Orsa Minore" di Andrea Furrer, curatore della grafica del disco. L’operazione si deve a due musicisti e interpreti viareggini, Tony D’Amico e Luciano Federighi, che hanno trasformato la comune passione per il jazz in un prodotto discografico per certi versi simpaticamente inattuale (il supporto in compact disc ai tempi delle piattaforme), ma di notevole interesse e di piacevole ascolto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Stasera niente Blues": un viaggio nella musica

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