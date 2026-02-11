Mauro Pagani | il viaggio nella memoria e nella musica del rock progressivo italiano svelato nel nuovo docufilm

Mauro Pagani ha mostrato ieri sera al Cinema Sivori di Genova il suo nuovo documentario “Andando dove non so”. Il film ripercorre la sua vita e il suo percorso nel mondo del rock progressivo italiano. Presentato dalla regista Cristiana Mainardi, il documentario offre uno sguardo diretto e sincero sulla carriera del musicista, tra ricordi e musica.

Il musicista Mauro Pagani ha presentato ieri sera, 11 febbraio 2026, al Cinema Sivori di Genova il film "Andando dove non so", un documentario sulla sua vita e la sua carriera, diretto da Cristiana Mainardi. L'evento ha visto la partecipazione del maestro Pagani, della regista e del produttore Lionello Cerri, oltre a una discussione moderata dal critico Renato Tortarolo. Genova ha ospitato una serata dedicata alla musica e alla memoria, con la presentazione del film "Andando dove non so – Mauro Pagani, una vita da fuggiasco". Il Cinema Sivori, in Salita Santa Caterina, è stato il palcoscenico di un racconto intimo e profondo sull'esistenza di uno dei più importanti musicisti italiani.

