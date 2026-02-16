Genova The Blues Alchemy in concerto gratuito all’Empiria | rock e blues tra musica e gastronomia il 21 febbraio 2026
The Blues Alchemy porta il loro sound a Genova per un concerto gratuito all’Empiria, il 21 febbraio 2026. La band suonerà musica rock e blues in un evento che combina anche degustazioni gastronomiche, attirando appassionati di musica e cibo. La serata si svolgerà nel teatro con cucina, uno spazio che unisce performance dal vivo e momenti di relax tra piatti e note.
The Blues Alchemy in concerto a Genova: un’oasi di rock blues all’Empiria. Sabato 21 febbraio 2026, The Blues Alchemy si esibirà gratuitamente all’Empiria – Teatro con Cucina di Genova. La band, attiva da diversi anni, porterà sul palco un repertorio di classici del rock e del blues, spaziando dagli anni ’60 ai primi anni 2000, in un contesto che unisce musica e gastronomia. L’evento si inserisce in un panorama culturale genovese vivace e dinamico, offrendo un’alternativa di intrattenimento di qualità. Un palco per la tradizione blues: la storia di The Blues Alchemy. The Blues Alchemy si è costruita una solida reputazione attraverso una costante attività live.🔗 Leggi su Ameve.eu
