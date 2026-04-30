Questa sera, giovedì 30 aprile, sulla televisione inizia una programmazione dedicata ai film in prima serata. Tra le proposte, viene trasmesso il film dedicato a Wonder Woman, un titolo molto seguito dagli appassionati di cinema d’azione e supereroi. La programmazione si svolge sui principali canali televisivi, offrendo agli spettatori un’opportunità di vedere questa pellicola durante le ore serali. Ecco la guida completa degli appuntamenti previsti per questa sera.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 30 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 30 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Basato sull'omonimo personaggio di DC Comics, è il quarto film del DC Extended Universe (DCEU). Del cast fanno parte Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis. La pellicola è stata un successo di pubblico e di critica, tanto che l'American Film Institute l'ha inserita tra i dieci migliori film del 2017.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 30 aprile: Wonder Woman

BUENOS AIRES VLOG #1 | Gerçekten Güvenli mi Nerede Kalnr & Ne Yenir

Notizie correlate

Stasera in tv mercoledì 8 aprile: Pretty WomanEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 8 aprile.

Ascolti tv mercoledì 8 aprile: Pretty Woman, Forbidden Fruit, Stasera tutto è possibileAscolti tv mercoledì 8 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Guida tv giovedì 30 aprile 2026: cosa vedere stasera in tv; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 23 aprile 2026; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 30 aprile 2026; Mother Mary, il film con Anne Hathaway da giovedì 14 maggio al cinema.

Uscite DC comics Di Oggi: ABSOLUTE FLASH 7 ABSOLUTE MARTIAN MANHUNTER 7 WONDER WOMAN 73 BATMAN SCHEMI OSCURI 2 IL FUOCO IN CUI BRUCIAMO DC FACSIMILE EDITION BATMAN 404 BATMAN E ROBIN ANNO UNO 1 LA NASCIT - facebook.com facebook