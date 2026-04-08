Stasera in tv mercoledì 8 aprile | Pretty Woman

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 8 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 8 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La pellicola è considerata da molti critici come uno dei più grandi successi del proprio genere, ha lanciato la carriera di Julia Roberts e ha ottenuto un incasso di circa 463,4 milioni di dollari. Nel 2018, a Broadway, è andato in scena il musical Pretty Woman - The Musical, con musica e testi di Bryan Adams e Jim Vallance, con regia e coreografie di Jerry Mitchell. 🔗 Leggi su 2anews.it

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