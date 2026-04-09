Ascolti tv mercoledì 8 aprile | Pretty Woman Forbidden Fruit Stasera tutto è possibile

Mercoledì 8 aprile 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi, tra cui il film “Pretty Woman” su Rai 1, “Forbidden Fruit” e “Stasera tutto è possibile”. I dati sugli ascolti e gli share dei programmi di quella sera sono stati raccolti dall’azienda di rilevazione. La serata televisiva si è conclusa con una varietà di spettacoli e film, offrendo agli spettatori diverse opzioni di intrattenimento.

Ascolti tv mercoledì 8 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Pretty Woman. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene Show. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 8 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv mercoledì 8 aprile: Pretty Woman, Forbidden Fruit, Stasera tutto è possibile Che cosa vedere in tv stasera, i programmi dell'8 aprile 2026: la guida completa alla prima serata, da Pretty Woman a Forbidden FruitScopriamo che cosa vedere in tv stasera, mercoledì 8 aprile 2026, con la guida completa ai programmi della prima serata. Stasera in tv mercoledì 8 aprile: Pretty WomanEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 8 aprile. Temi più discussi: Pretty Woman torna su Rai 1 per la 33ª volta: il rito TV che sfida Stefano De Martino; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 8 aprile in prima serata; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Aprile, in prima serata; Stasera in tv mercoledì 8 aprile | Pretty Woman. Stasera in tv mercoledì 8 aprile: Pretty WomanEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 8 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it Pretty Woman, Rai 1 | Trama e cast dell’eterno amore tra Richard Gere e Julia Roberts, oggi 8 aprile 2026Pretty Woman, in onda oggi, mercoledì 8 aprile, su Rai 1 alle 21.30, è la commedia romantica cult con Richard Gere e Julia Roberts. Regia di Garry Marshall. ilsussidiario.net "Edward: che cosa vuoi Vivian Vivian: voglio la favola... Edward: e dopo che lui l'ha salvata, che succede!" Vivian: che lei salva lui!" Adesso in onda Pretty Woman, impossibile non sognare con questo film e con due protagonisti così - facebook.com facebook Su Rai1 il film cult “Pretty Woman” x.com