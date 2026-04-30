Stasera a Santa Sofia si svolge l’evento ‘Fuochi a maggio’ in piazza e lungo l’alveo del Bidente. L’iniziativa è organizzata dal Comune, dalla Pro loco, da Mani in Pasta e dall’Auser, con l’obiettivo di celebrare la tradizione antica dell’accensione dei fuochi, una pratica che risale a tempi remoti e potrebbe essere collegata a influenze celtiche. La serata prevede l’accensione dei fuochi in diversi punti della località.

Torna a Santa Sofia l’appuntamento con ‘ Fuochi a maggio ’. Oggi, grazie alla collaborazione tra Comune, Pro loco, Mani in Pasta e Auser si festeggerà l’ antica tradizione della accensione dei fuochi che affonda le sue radici nella notte dei tempi e in probabili influssi celtici. Nata infatti in onore della dea della terra questa pratica, ripresa e declinata dal cristianesimo al culto mariano, era diventata un modo per annunciare anche la festa dei lavoratori e venne quindi vietata dal fascismo. L’accensione dei fuochi nei numerosi poderi allora abitati era considerato dal regime un evento sovversivo, ma nonostante la stretta repressiva l’accensione dei fuochi sopravvisse, grazie all’azione di molte famiglie contadine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera i ‘Fuochi a maggio’ in piazza e nell’alveo del Bidente

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