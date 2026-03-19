Innovazione Super Sapiens Europe 2026 | caccia alle startup più promettenti

È stato pubblicato il bando Super Sapiens Europe 2026, con l’obiettivo di individuare le startup deeptech più promettenti in Europa. La gara si rivolge a imprese innovative che operano nel settore tecnologico e punta a selezionare le realtà più avanzate e con maggior potenziale di crescita. L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo di progetti innovativi nel continente.

È stato pubblicato il bando Super Sapiens Europe 2026, finalizzato a scoprire le start-up deeptech più promettenti d’Europa. L’iniziativa, promossa da Scientifica Venture Capital, in collaborazione con IREFI – l’Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia, ha nello specifico l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti ad alto contenuto innovativo, favorendo la trasformazione di idee in soluzioni concrete capaci di generare impatto economico e sociale. Il programma intende rafforzare l’ecosistema dell’innovazione europea, stimolando la collaborazione tra giovani innovatori, mondo accademico e sistema produttivo. Il bando... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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