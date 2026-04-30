Nel primo trimestre del 2026, i fondi destinati alle startup italiane nelle fasi Pre-Seed e Seed sono diminuiti, raggiungendo un totale di 21 milioni di euro. Si tratta di un calo significativo rispetto ai periodi precedenti, con una riduzione del 79% dei finanziamenti disponibili. Questa diminuzione riflette una situazione di forte contrazione delle risorse dedicate alle nuove imprese nel paese.

? Cosa sapere I fondi per startup italiane Pre-Seed e Seed crollano al 21 milioni nel primo trimestre 2026.. La scadenza degli incentivi fiscali europei riduce i capitali per le nuove imprese nazionali.. Il primo trimestre del 2026 registra un crollo del 78,8% nei capitali destinati alle fasi embrionali delle startup italiane, con i round Pre-Seed e Seed che passano da 99 milioni di euro nel Q1 2025 a soli 21 milioni nello stesso periodo dell’anno in corso. La contrazione del mercato early stage, segnalata con urgenza da InnovUp, evidenzia una frattura profonda nella filiera dell’innovazione nazionale. Mentre il volume complessivo del Venture Capital sembra mantenere una stabilità apparente grazie a operazioni di grandi dimensioni, la base produttiva del sistema sta perdendo terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Startup in crisi: i fondi per le nuove imprese crollano del 79%

Notizie correlate

Crisi alimentare: la fame raddoppia mentre i fondi globali crollano? Cosa sapere FAO e WFP: 266 milioni di persone affrontano l'insicurezza alimentare in 47 nazioni.

Si lavora su nuove regole del voto e fondi per consumatori e impreseL’ipotesi di chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere dopo la sconfitta referendaria ha i suoi alfieri, ma non è mai stata la più probabile e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: OpenAI verso la crisi? L'azienda di ChatGPT avrebbe mancato target e i data center costano parecchio...; L’era dell’AI a basso costo è finita, tra crisi di potenza di calcolo e scarsa sostenibilità economica; L’insolito boom svizzero di fallimenti e startup; Crisi carburante, Salvini: Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza. Monitoriamo per evitare stop estate.

Bollinger Motors, il sogno elettrico finisce all’asta: startup in liquidazioneBollinger Motors costretta a vendere asset e veicoli dopo debiti e indagini: cosa resta del progetto e se può rinascere ... msn.com

Crisi d’impresa in forte aumento nel 2025: boom della composizione negoziataNel 2025 il numero di imprese che hanno fatto ricorso agli strumenti di gestione della crisi è cresciuto in modo significativo. Secondo la quarta edizione dell’Osservatorio Unioncamere sulla crisi ... diritto.it

Giovedì 30 Aprile #StartUpLab by NA StartUp al Sindacato unitario giornalisti della Campania info https://www.sudnotizie.it/nastartup-al-sugc-startuplab-122-dove-startup-giornalismo-e-comunita-costruiscono-innovazione/ Per info pass www.nastartup.it/join - facebook.com facebook

Startup AI fondata da ingegneri cinesi Poi incorporata a Singapore per ottenere capitali e l’offerta di Meta. Veto cinese con giurisdizione extraterritoriale in un’ottica che vede il luogo di origine della tecnologia e la nazionalità dei fondatori come criterio determi x.com