si lavora su nuove regole del voto e fondi per consumatori e imprese

In vista di possibili modifiche alle modalità di voto e di un incremento di fondi destinati a consumatori e imprese, si discute anche dell’eventualità di uno scioglimento anticipato delle Camere. Questa ipotesi, sostenuta da alcuni membri del governo, non ha mai rappresentato la soluzione più probabile e, con il passare dei giorni, si riducono le possibilità che venga adottata, anche tra i componenti della maggioranza.

L’ipotesi di chiedere lo scioglimento anticipato delle Camere dopo la sconfitta referendaria ha i suoi alfieri, ma non è mai stata la più probabile e con il passare dei giorni perde consistenza anche nei conciliaboli della maggioranza. Se non può essere scartata è perché Giorgia Meloni non ha ancora “sciolto la riserva” sulla strada che intende prendere dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, e questo lascia aperta ogni opzione. L’alternativa, però, pare ridotta a due percorsi. Il primo è la semplice sostituzione di Santanchè con un nuovo ministro, proveniente dalle file di Fdi (l’esperto Gianluca Caramanna resta in pole position) oppure tecnico (per esempio la presidente dell’Enit Alessandra Priante). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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