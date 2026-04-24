Secondo le ultime stime, 266 milioni di persone in 47 paesi stanno vivendo un’insicurezza alimentare grave. La crisi si accentua a causa di un calo del 57% dei fondi provenienti dagli Stati Uniti destinati agli aiuti umanitari. Contestualmente, i conflitti in Sudan e Gaza continuano a peggiorare la situazione, mentre i fondi globali per l’assistenza alimentare registrano un crollo significativo.

? Cosa sapere FAO e WFP: 266 milioni di persone affrontano l'insicurezza alimentare in 47 nazioni.. Tagli agli aiuti USA del 57% e conflitti in Sudan e Gaza aggravano la crisi.. Nel 2025, ben 266 milioni di persone distribuite in 47 nazioni hanno affrontato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, secondo i dati dell’ultimo rapporto annuale sulla crisi alimentare globale pubblicato questo venerdì dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dal Programma mondiale del cibo (WFP). Il quadro che emerge è brutale: mentre la fame estrema è raddoppiata, le risorse economiche destinate a contrastarla sono precipitate ai minimi storici degli anni 2016-2017.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi alimentare: la fame raddoppia mentre i fondi globali crollano

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