Start Cup Campania 2026 università in campo per trasformare le idee in impresa

È stata annunciata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II la nuova edizione di Start Cup Campania 2026, una competizione regionale rivolta a progetti imprenditoriali innovativi sviluppati all’interno delle università. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni accademiche della regione, che promuovono la partecipazione di studenti, ricercatori e docenti interessati a trasformare le proprie idee in imprese concrete. La gara mira a supportare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e a favorire il rapporto tra università e mondo del lavoro.

È stata presentata all’Università degli Studi di Napoli Federico II la nuova edizione di Start Cup Campania, la competizione regionale dedicata ai progetti d’impresa innovativi nati in ambito accademico. L’evento di lancio, dal titolo “Le competenze per fare impresa: università, programmi, ecosistema”, si è svolto il 29 aprile nell’Aula Magna della sede di Ingegneria di piazzale Tecchio, segnando l’avvio ufficiale del percorso rivolto a studenti, dottorandi e ricercatori. Promossa dagli atenei Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale, Start Cup Campania è tra le più longeve competizioni regionali nel campo dell’innovazione universitaria e mira a trasformare idee nate nei laboratori in iniziative imprenditoriali concrete.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Presentata Start Cup Campania 2026: dagli atenei regionali un percorso per trasformare le idee in impresaÈ stata presentata all’Università degli Studi di Napoli Federico II l’edizione 2026 di Start Cup Campania, la business plan competition regionale... Leggi anche: A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi che vogliono trasformare le idee in progetti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Start Cup Campania, il 29 aprile alla Federico II l’evento di presentazione dell’edizione 2026; Start Cup Campania, il 29 aprile alla Federico II l’evento di presentazione dell’edizione 2026; Le competenze per fare impresa: evento di presentazione della Business plan competition regionale 2026; La Puglia a Innovation Village 2026 a Napoli, al via la call per Micro, Piccole e Media Imprese, startup, ricercatori, gruppi di ricerca e inventori. Presentata Start Cup Campania 2026: dagli atenei regionali un percorso per trasformare le idee in impresaAlla Federico II l’avvio della nuova edizione della business plan competition promossa dalle università campane. Zeni: Serve cultura dell’imprenditorialità per trasformare buone idee in progetti vinc ... zeroventiquattro.it Start Cup Campania, il 29 aprile alla Federico II l’evento di presentazione dell’edizione 2026L’iniziativa segna l’avvio ufficiale della nuova edizione della business plan competition regionale, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario. Si terrà ... bitmat.it Start Cup Campania 2026. Si presenta la nuova edizione https://www.unina.it/it/w/start-cup-campania-2026 - facebook.com facebook