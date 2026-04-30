Starmer contestato a Londra | aggressore di ebrei traditore vergogna

Da imolaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da marzo la comunità ebraica di Londra è oggetto di una serie di attacchi che hanno preso di mira le zone a nord della capitale britannica, dove vive un gran numero di ebrei. A rivendicare la responsabilità della maggior parte degli attacchi – secondo SITE Intelligence Group – sarebbe stato l’Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), gruppo poco noto legato all’Iran. ASKANEWS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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