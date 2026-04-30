A Londra, il primo ministro britannico ha incontrato i rappresentanti dei servizi di sicurezza e il personale delle ambulanze dopo che due persone di 34 e 76 anni sono state accoltellate. L’episodio si è verificato in un quartiere della città e ha coinvolto persone di origine ebraica. L’incontro è avvenuto in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza in quella zona.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha incontrato a Londra i membri dei servizi di sicurezza Shomrim e il personale delle ambulanze, dopo il doppio accoltellamento ai danni di due ebrei di 34 e 76 anni. “Un attacco alla nostra comunità ebraica è un attacco a tutti noi”, aveva detto il premier dopo l’accaduto, che ha suscitato paura e indignazione in tutto il Regno Unito. I due cittadini feriti sono in condizioni stabili, ma ciò non ha ridimensionato la rabbia della cittadinanza, secondo cui il governo non sta affrontando l’ antisemitismo. Starmer è stato quindi contestato dai manifestanti mentre incontrava gli operatori della sicurezza e del servizio di ambulanza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, Starmer incontra i soccorritori intervenuti dopo l'accoltellamento di due ebrei

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