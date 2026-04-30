Stanze in affitto la classifica delle città più care | prezzi alle stelle dal 2020 a oggi

Negli ultimi tre anni, il costo delle stanze in affitto in Italia è aumentato notevolmente, con un incremento più evidente nelle città universitarie. I prezzi sono saliti sensibilmente rispetto a quelli del 2020, rendendo l’affitto una spesa sempre più elevata per chi cerca sistemazioni temporanee o a breve termine. La tendenza si riscontra in diverse località, dove i canoni sono ormai molto più elevati rispetto a qualche anno fa.

Dal 2020 a oggi affittare una stanza in Italia è diventato molto più caro, soprattutto nelle città universitarie. In alcuni centri i prezzi sono saliti oltre il 50% in soli sei anni, con Milano che resta la città più costosa in assoluto e diversi Comuni al Sud che registrano impennate notevoli. La fotografia del mercato realizzata da Immobiliare.it conferma una pressione economica crescente sugli studenti fuori sede e sui giovani lavoratori. La domanda resta alta, mentre l’offerta fatica a tenere il passo. Con conseguenze nefaste sui costi. Di quanto sono aumentati i prezzi delle stanze in affitto. Il dato più evidente è la crescita generalizzata dei canoni per una stanza singola.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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