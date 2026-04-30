L'assemblea provinciale di Italia Viva a Pistoia ha nominato un giovane di 23 anni, laureando in legge, come nuovo presidente per le prossime elezioni comunali. La nomina riguarda tutte le attività legate alla campagna elettorale nel Comune. Lamichhane prende il posto di un suo predecessore e guiderà le iniziative del partito durante le consultazioni elettorali. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione locale di Italia Viva.

PISTOIA A Cosimo Lamichhane, 23enne e laureando in legge, sono state affidate dall’assemblea provinciale di Italia Viva Pistoia le funzioni di presidente per l’intera durata delle consultazioni elettorali presso il Comune di Pistoia. Lamichhane ha alle spalle una militanza nel partito sin dalla sua fondazione e raccoglie il testimone di Francesco Romano Natali, che si candida in consiglio comunale come figura chiave della lista Civici e Riformisti. Lamichhane, come primo atto, ha espresso massimo sostegno alla candidatura di Natali: "Non ci sono dubbi – ha commentato –: Italia Viva a Pistoia è rappresentata da Francesco Romano Natali e sulla sua candidatura il partito è compatto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta in casa Italia Viva . Lamichhane presidente per le comunali

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