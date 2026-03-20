A Rignano sull’Arno, paese di nascita di un noto politico, Italia Viva ha affisso manifesti a sostegno del Sì sulla riforma della magistratura. Mentre il leader del partito mantiene una posizione più cauta, alcuni attivisti locali sono più decisi nel promuovere la riforma attraverso cartelloni e volantini. La presenza di questi manifesti si fa notare nel centro del paese, attirando l’attenzione dei passanti.

“Voto Sì al referendum”. Parla Claudio Levorato, ex re delle coop rosse A Rignano sull’Arno, culla del renzismo, sulla riforma della magistratura sono meno titubanti del loro leader. Matteo Renzi, lo ha spiegato in una lettera al Foglio pubblicata ieri, ha lasciato “libertà di voto” sul referendum costituzionale: “Chi pensa che sia importante dare un segnale contro gli errori della magistratura voti tranquillamente Sì”, ha detto il presidente di Iv. “Chi pensa che sia importante dare un segnale contro la propaganda del governo voti tranquillamente No”. La sezione rignanese di Iv ha così esposto nella bacheca cittadina un manifesto per il Sì: “Un giudice più libero, per una giustizia più giusta: vota Sì”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Rignano, casa di Renzi, Italia Viva mette i manifesti a favore del Sì

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