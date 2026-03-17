Italia Viva ha deciso di lasciare la coalizione e sostenere la candidata Marialina Marcucci alle prossime elezioni comunali a Viareggio. La formazione politica punta a portare alle urne un elettorato moderato e riformista, cercando di stabilire un dialogo con i rappresentanti del mondo civico. La decisione è stata comunicata ufficialmente in vista del voto imminente.

VIAREGGIO (LUCCA) – Il Cantiere della Sinistra perde un pezzo. Italia Viva annuncia l’addio alla coalizione e si schiera a sostegno di Marialina Marcucci alle prossime elezioni amministrative, Italia Viva è convinta di poter portare in dote una buona fetta di elettorato di area moderata e riformista e di poter dialogare con tutto il mondo civico. Italia Viva definisce Marcucci, che si è ritrovata ieri, 16 marzo 2026, a pranzo con la coalizione che la sostiene e ha lanciato lo slogan “Viareggio, mon amour”, la candidata giusto per le prossime elezioni a sindaco per il dopo Del Ghingharo, che non ha ancora presentato il nome per la sua successione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali a Viareggio: Italia Viva sostiene Marialina Marcucci

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