Stadio Francioni pubblicata la gara europea per la concessione di 20 anni

È stata pubblicata la gara europea a procedura aperta per affidare in concessione per 20 anni la gestione dello stadio comunale Francioni e del campo di calcio Bondioli. L’iniziativa riguarda l’affidamento dei servizi di gestione di entrambe le strutture sportive. La pubblicazione è stata resa nota dalle autorità locali incaricate di seguire la procedura. La gara mira a individuare l’offerente che si occuperà della gestione degli impianti per il prossimo ventennio.

E’ stata pubblicata la gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio comunale Francioni e del campo di calcio Bondioli. A darne notizia l’amministratrice comunale.La concessione avrà una durata di 20 anni, con un canone annuo a base di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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