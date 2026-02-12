Genova Stadio Ferraris riqualificato | 100 milioni e 99 anni di concessione pubblica per un’arena UEFA

Genova si prepara a rinnovare il suo stadio più famoso. Il Comune ha deciso di investire 100 milioni di euro per riqualificare il Ferraris, che diventerà un impianto di livello UEFA. La concessione pubblica durerà 99 anni, garantendo un futuro stabile all’arena. I lavori partiranno presto, con l’obiettivo di rendere il vecchio stadio più moderno e funzionale per la città e i tifosi.

Il Nuovo Ferraris è Pubblico Interesse: Pronti 100 Milioni per la Riqualificazione. Genova si prepara a dare una svolta al suo storico Stadio Luigi Ferraris. La Conferenza dei servizi preliminare ha riconosciuto ufficialmente il progetto di riqualificazione come di interesse pubblico, sbloccando un investimento di circa 100 milioni di euro a carico di privati. L'obiettivo è modernizzare l'impianto, rendendolo idoneo ad ospitare eventi di rilevanza internazionale e migliorando l'esperienza per i tifosi di Genoa e Sampdoria, in vista anche della possibile candidatura di Genova per gli Europei del 2032.

