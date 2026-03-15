Affidamento dello stadio Francioni e del campo Bondioli pubblicato l' avviso per la gestione

Il Comune di Latina ha pubblicato la determina a contrarre per l’affidamento in gestione dello stadio Francioni e del campo Bondioli. Il bando prevede un canone annuo di 75 mila euro e un valore complessivo della concessione di 14 milioni di euro per tutta la durata. La procedura di gara è ora aperta e pronta per essere avviata.

Il bando per l’affidamento in gestione dello stadio comunale Francioni di Latina e del campo Bondioli è pronto e il Comune ha pubblicato la determina a contrarre, per un canone annuo a base di gara pari a 75mila euro e un valore della concessione di 14 milioni di euro per l’intera durata pari a 20 anni. La concessione è mirata “per la squadra più rappresentativa della città” e il concessionario si occuperà della gestione complessiva, incluse le competizioni e la manutenzione ordinaria, e dovrà realizzare a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione. “L’obiettivo dell’amministrazione – ha affermato l’assessore... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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