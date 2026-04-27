Il 27 aprile a Gallipoli uno squalo Mako ha colpito la prua di una barca, suscitando l'attenzione sulla presenza di grandi predatori marini nella zona. L'incidente ha coinvolto un'imbarcazione che si trovava in mare e ha portato a riflettere sulla convivenza tra la fauna marina e le attività dei diportisti nel Salento. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio.

? Cosa sapere Uno squalo Mako ha colpito la prua di un'imbarcazione a Gallipoli il 27 aprile.. L'evento solleva interrogativi sulla gestione degli spazi tra fauna marina e diportisti nel Salento.. Un imponente esemplare di squalo Mako ha colpito con violenza la prua di un’imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli, terrorizzando i presenti durante una normale attività di pesca nel Salento. Il mare non dà sempre tregua a chi lavora o si diverte tra le sue onde. Lunedì 27 Aprile 2026, l’impatto improvviso del predatore contro lo scafo ha trasformato una tranquilla uscita in un momento di puro terrore. Le testimonianze raccolte sui social raccontano un istante di paralisi collettiva, descrivendo una situazione in cui nessuno è riuscito a respirare per un singolo secondo dopo l’urto subito dalla barca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Gallipoli: imponente squalo Mako si scontra con una barca

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