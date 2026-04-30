Spunta la rotatoria a Madonna del Piano | ok della Commissione all' incrocio pericoloso tra strada dei Loggi e la Tuderte

La Commissione ha approvato la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra strada dei Loggi e via Tuderte, ritenuto tra i punti più pericolosi della zona. Contestualmente, è prevista anche l’asfaltatura di una strada importante, chiusa al traffico da diversi anni. La decisione arriva dopo ripetuti incidenti nel tratto interessato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e rendere più agevole il transito.

Una rotatoria per mettere fine agli incidenti. E poi l'asfaltatura di una strada strategica chiusa da anni. La III Commissione consiliare urbanistica di Perugia ha dato il via libera all'unanimità a due ordini del giorno che puntano a migliorare la sicurezza e la viabilità in due punti critici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Ripartiti i lavori alla rotatoria all’incrocio tra ponte nuovo e MondavieseSono ripartiti da un paio di settimane i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra il ponte nuovo sul Metauro e la Mondaviese. Il terrore del Revenge Porn supera la paura della strada: il web è il luogo più pericoloso per la Gen ZPer il 59% dei giovani il revenge porn è il rischio maggiore online, superando il cyberbullismo.