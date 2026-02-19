Ripartiti i lavori alla rotatoria all’incrocio tra ponte nuovo e Mondaviese

Sono ripartiti da un paio di settimane i lavori per la nuova rotatoria all'incrocio tra il ponte nuovo sul Metauro e la Mondaviese. Così spiega lo stop momentaneo (un paio di mesi) il vicesindaco Michele Chiarabilli: "Siamo riusciti finalmente a risolvere tutte le interferenze che ci si erano presentate man mano finora: fondamentalmente il tubo ad alta pressione per il metano della Snam e poi le altre "condutture", di Telecom, Enel, Fibercop, Marche Multiservizi e così via. I lavori sono ricominciati grazie a un grande lavoro di collaborazione e di pazienza, con protagonisti la ditta incaricata del progetto e il nostro Ufficio tecnico.