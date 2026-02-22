Il terrore del Revenge Porn supera la paura della strada | il web è il luogo più pericoloso per la Gen Z
Il rischio di revenge porn colpisce più della paura di uscire di casa, secondo un nuovo studio. La causa principale è la diffusione non autorizzata di immagini intime tra i giovani, che si sentono vulnerabili online. Il 59% della Gen Z considera il web il luogo più pericoloso, superando anche il minaccia del cyberbullismo. Questa percezione si rafforza con l’aumento di casi di condivisione non consensuale di contenuti personali. La questione rimane una preoccupazione crescente tra i giovani.
Per il 59% dei giovani il revenge porn è il rischio maggiore online, superando il cyberbullismo. Il web è percepito come il luogo più pericoloso. Le ragazze temono la diffusione di foto intime (64%), mentre i ragazzi l'alienazione. Il 67% invoca nuove regole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leonardo La Russa, si estingue revenge porn. Il legale della ragazza: “Decisione inaccettabile”Leonardo La Russa si estingue il reato di revenge porn.
