Spregiudicati truffatori in trasferta colpiscono nel Lecchese | arrestati e refurtiva recuperata

Nelle ultime settimane, diverse persone anziane della provincia sono state vittime di truffe messe a segno da un gruppo di malviventi in trasferta. La Polizia di Stato di Lecco ha intensificato i controlli e, grazie a indagini e attività di prevenzione, ha individuato e arrestato alcuni sospetti. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. L’intervento ha rappresentato un passo importante nel contrasto a questo tipo di reati.

Truffatori in trasferta (e spregiudicati) arrestati dalla Polizia di Stato di Lecco. Dopo i ripetuti casi delle scorse settimane segnalati in provincia - in particolare ai danni di persone anziane - è arrivata una svolta importante con gli agenti della questura cittadina che hanno assicurato alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Truffano un'anziana di Penne ma vengono intercettati e arrestati in autostrada: refurtiva recuperataI carabinieri e la polizia stradale hanno tratto in arresto due uomini di 35 e 20 anni provenienti dalla provincia di Napoli Avrebbero truffato... Spaccata alla boutique del centro, già presi: arrestati due uomini in un albergo. Recuperata la refurtivaSono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via... Contenuti e approfondimenti Si parla di: TRUFFATORI IN TRASFERTA: DUE ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO - Polizia di Stato. Truffatori in trasferta. Condannata la banda. Pene fino a undici anniUna banda organizzata, con tanto di base operativa in Campania, composta dai centralinisti e capi, che sceglievano le anziane vittime in tutta Italia, e poi i giovani addetti alle trasferte in tutta ... lanazione.it Truffatori in trasferta. Blitz dei carabinieriErano venuti in trasferta in Toscana per mettere in scena il più classico dei raggiri, la truffa del finto Carabiniere. Ma stavolta i pendolari del crimine sono finiti nella rete dei militari, ... lanazione.it