Truffano un' anziana di Penne ma vengono intercettati e arrestati in autostrada | refurtiva recuperata

Due persone sono state fermate in autostrada mentre trasportavano la refurtiva sottratta a un’anziana di Penne. L’intervento ha evitato che i sospetti riuscissero a scappare, e la merce rubata è stata restituita alla proprietaria. L’operazione si è svolta rapidamente, impedendo che i responsabili portassero avanti ulteriori azioni illecite.

I carabinieri e la polizia stradale hanno tratto in arresto due uomini di 35 e 20 anni provenienti dalla provincia di Napoli Avrebbero truffato un’anziana di 88 anni ma i due responsabili sono stati arrestati in flagranza ed è stata recuperata l’intera refurtiva.Grazie a una tempestiva, articolata ed efficace attività investigativa svolta congiuntamente dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Penne e della sottosezione di polizia stradale di Pratola Peligna, a permettere l’arresto in flagranza di due uomini, di 35 e 20 anni, entrambi residenti nel Napoletano, ritenuti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un’anziana donna di 88 anni, residente nel comune di Penne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

