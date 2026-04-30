Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si attesta a 87 punti base, in aumento rispetto alle precedenti settimane. Dopo le aste di aprile, il governo ha raccolto altri 9 miliardi di euro. Anche all’apertura del 30 aprile, lo spread ha registrato un incremento, raggiungendo nuovamente quota 87 punti. La situazione riflette la recente dinamica dei mercati obbligazionari europei.

Anche in apertura del 30 aprile lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato, toccando gli 87 punti base. Una crescita dovuta a un generico aumento dei rendimenti in tutta Europa, ancora una volta legato all’instabilità in Medio Oriente e alle nuove mosse di Donald Trump, che avrebbe convocato per oggi una riunione di alti ufficiali militari alla Casa Bianca per valutare eventuali operazioni militari per riaprire lo stretto di Hormuz. Nella giornata di ieri si sono tenute le aste per i Btp e i CctEu, le ultime di aprile. Il Tesoro ha raccolto 9 miliardi di euro in tutto, ma la domanda è stata leggermente più debole rispetto al recente passato, con una conseguente crescita dei rendimenti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 87 punti base dopo le aste di aprile, raccolti altri 9 miliardi

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