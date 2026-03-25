Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si attesta a 89 punti base, con un rendimento del 3,87%. Dopo un periodo di elevata volatilità caratterizzato da oscillazioni rapide, nelle ultime ventiquattro ore si osserva una stabilità. Intanto, si avviano le aste di fine marzo, segnando un momento di attenzione sui mercati finanziari.

Dopo giorni di grande instabilità, tra improvvisi picchi e altrettanto rapide discese, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è apparso stabile per le ultime 24 ore. L’apatura del 25 marzo è simile a quella del giorno precedente, 89 punti base contro gli 88 del 24 marzo, ma è grazie soprattutto allo stallo della guerra in Medio Oriente, ferma tra le dichiarazioni di Trump e le smentite di Teheran. Oggi è anche la prima giornata delle aste di fine mese dei titoli di Stato. Si inizierà dai Btp Short Term e dai Btp€i, per poi proseguire nei prossimi giorni con i Bot e i Btp a medio e lungo termine. Spread stabile per la prima volta da giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 89 punti base, rendimenti al 3,87%: iniziano le aste di fine marzo

Articoli correlati

Spread Btp-Bund a 62 punti e rendimenti a 3,32%, iniziano le aste di fine febbraioAnche in apertura del 24 febbraio 2026 lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile attorno alla quota che lo...

Spread Btp-Bund cala a 69 punti, rendimenti a 3,51% verso le aste di marzoLe parole di Trump su una guerra "a breve termine" in Medio Oriente hanno calmato i mercati finanziari e anche quelli dei titoli di Stato.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spread Btp Bund a 89 punti base...

Temi più discussi: Volano i Titoli di Stato, spread Btp-Bund a 91 punti; Borse ancora in profondo rosso, lo spread Btp-Bund sale a 91; Alta tensione sui titoli di Stato, spread Btp-Bund chiude a 92 punti; *BOND: spread Btp/Bund chiude a 91,162 punti base.

Spread Btp-Bund in calo a 88 punti, Trump tranquillizza i mercati sull’IranLe parole di Donald Trump su un possibile accordo con l’Iran hanno calmato i mercati obbligazionari, calmando lo spread ... quifinanza.it

Spread Btp Bund a 97 punti base, rendimenti oltre il 4% a pochi giorni dalle asteNuovo balzo dello spread tra Btp e Bund, che sfiora i 100 punti mentre tutti i rendimenti europei salgono: è l’impatto della crisi energetica ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund chiude in crescita a 92,5 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,94% #ANSA x.com

Alle ore 10.20 il FTSEMib era in flessione dello 0,7% a 42.888 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 42.800 punti e un massimo di 43.411 punti. Lo spread Btp-Bund ha sfiorato i 90 punti, con il rendimento del Btp decennale che ha superato il 3,9%. #attua - facebook.com facebook