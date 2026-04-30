Spray urticante a scuola caccia ai responsabili | tensione e paura tra docenti

A scuola nell'Aquilano si sono vissuti momenti di tensione e paura a causa di uno spray urticante diffuso tra gli studenti. L'istituto ha evacuato l’edificio e sono in corso verifiche interne per individuare i responsabili. Nessuno è stato ancora identificato e le autorità stanno lavorando per fare luce sull’accaduto. La situazione ha coinvolto docenti, studenti e famiglie, generando preoccupazione tra chi frequenta e lavora nella scuola.

L'Aquila - Evacuazione alla Carducci, nessun colpevole identificato: verifiche interne in corso e possibile denuncia, mentre cresce la preoccupazione per sicurezza e clima educativo È il tempo delle verifiche e delle riflessioni, a distanza di un giorno dall’episodio che ha sconvolto la quotidianità della scuola media “Carducci” de L'Aquila. Dopo il caos provocato dall’uso di uno spray urticante, che ha costretto all’evacuazione dell’istituto, i responsabili restano ancora senza volto. Un silenzio che pesa tra corridoi e aule, mentre cresce il senso di amarezza e tensione tra il personale scolastico. Nonostante i richiami e le sollecitazioni rivolte agli studenti, nessuno ha fornito elementi utili a chiarire quanto accaduto.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Spray urticante a scuola, caccia ai responsabili: tensione e paura tra docenti Notizie correlate Paura a Genova: spray urticante nei bagni della scuola, 2 studenti in ospedale e indagini in corsoGenova, spray urticante nei bagni del Montale: cinque studenti coinvolti, due finiti in ospedale. Spray urticante a scuola, studenti portati in ospedaleIndagini della polizia per fare luce su quanto accaduto all'interno della succursale del Montale in via del Castoro a Marassi Spray urticante a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Studenti con tosse, irritazione e bruciore agli occhi: evacuata una scuola a L'Aquila. Ipotesi spray urticante; Evacuata la scuola Carducci dopo lievi malori, ipotesi spray urticante; SCUOLA CARDUCCI L'AQUILA: IPOTESI SPRAY URTICANTE, NESSUN PERICOLO, DOMANI RIPRENDONO LEZIONI; L’Aquila, spray urticante alla media Carducci. Studenti con tosse, irritazione e bruciore agli occhi: evacuata una scuola a L’Aquila. Ipotesi spray urticanteTosse, irritazione delle vie aeree e bruciore agli occhi. Sono i sintomi mostrati da alcuni alunni di una scuola media de L’Acquila, che hanno portato all’evacuazione in via precauzionale della strutt ... tecnicadellascuola.it L’Aquila: lievi malori, evacuata la scuola media CarducciA L'Aquila evacuata la scuola media Carducci, verifiche dopo lievi malori, ipotesi spray urticante. Verifiche in corso ... rete8.it Casalecchio, sassi e spray urticante: ragazzini in fuga sul treno dopo l’aggressione a tre coetanei x.com Reggio Emilia: resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di uno spray urticante le accuse mosse a un uomo di 47 anni - facebook.com facebook