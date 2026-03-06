Paura a Genova | spray urticante nei bagni della scuola 2 studenti in ospedale e indagini in corso
A Genova, nei bagni di una scuola, è stato spruzzato uno spray urticante che ha coinvolto cinque studenti. Due di loro sono finiti in ospedale per accertamenti medici. La polizia sta conducendo indagini per identificare chi abbia usato la sostanza. La vicenda ha creato sconcerto tra studenti e insegnanti. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.
