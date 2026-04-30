Un articolo analizza come l’atteggiamento di considerare il matrimonio in chiesa come un passo temporaneo, con l’idea di divorziare in caso di problemi, possa influenzare la validità del sacramento religioso. Elena Gavrilakos, avvocata rotale e presidente del collegio degli avvocati del Foro Ecclesiastico, spiega in che casi questa prospettiva può portare all’annullamento del matrimonio celebrato in chiesa. La discussione si concentra sui requisiti e le conseguenze di questa mentalità.

L’indissolubilità del matrimonio religioso significa che il consenso nuziale manifestato non può essere né revocato, né posto a tempo determinato. Se uno o entrambi i coniugi escludono l’indissolubilità del matrimonio al momento del consenso, questo costituisce un vizio fondamentale del loro consenso e, di conseguenza, il matrimonio può essere dichiarato nullo. In base al canone 1101 § 2 del Codice di Diritto Canonico, se uno dei coniugi esprime chiaramente l’intenzione di non voler accettare l’indissolubilità, il matrimonio non è valido. L’esclusione dell’indissolubilità può essere espressa in vari modi e in dottrina sono state riassunte tre principali forme in cui può manifestarsi: Esclusione della stabilità del vincolo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sposarsi in chiesa pensando: «Se va male divorzierò»: quando questo atteggiamento può portare all'annullamento del matrimonio religioso

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