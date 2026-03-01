Sal Da Vinci | Celebrerò matrimonio all' Eurovision? Non sarebbe male ma non ci sto pensando – Il video

Sal Da Vinci ha dichiarato di non aver ancora deciso se parteciperà all'Eurovision, anche se ha ammesso che un matrimonio all'italiana potrebbe essere un’idea interessante. La sua attenzione attuale non è rivolta al festival musicale, ma non ha escluso la possibilità di un coinvolgimento in futuro. La sua frase è stata pronunciata durante un evento a Sanremo il 1 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 "Non sto ancora pensando all'Eurovision, ma un bel matrimonio all'italiana non sarebbe male." Così il cantante Sal Da Vinci, a margine della conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Temi più discussi: Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026: Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia, l'amore non è qualcosa di antico. Io sono più caduto che risalito. Ho impiegato 50 anni per arrivare qui; Sanremo 2026 e il miracolo (parola sua) del favorito della serata cover e duetti; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare.

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook