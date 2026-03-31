Tra Lukaku e il Napoli si sta valutando la possibilità di una rescissione contrattuale. Questa ipotesi viene discussa in seguito a incontri tra le parti, secondo quanto riportato da un esperto durante una trasmissione sportiva. Al momento, non ci sono annunci ufficiali e la situazione rimane in fase di valutazione. Nessuna comunicazione è stata diffusa da entrambe le parti coinvolte.

Massimo Ugolini in collegamento da Napoli per Sky Sport fa il punto sul caso Lukaku e le possibili conseguenze. “Evidentemente non c’è più questo grande rapporto tra Lukaku e Antonio Conte. Per quello che è successo nell’ultima settimana, per la posizione molto ferma da parte della società, posizione inevitabilmente avallata anche da Conte. È una situazione spinosa, un caso delicato. Perché Lukaku ha grande leadership all’interno del gruppo, ha la carriera che conosciamo, è stato un grande protagonista de quarto scudetto, con 14 gol e 10 assist. È un danno evidente non poter contare su di lui, dal punto di vista tecnico, sportivo, ambientale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Lukaku e il Napoli si potrebbe aprire l’ipotesi rescissione

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