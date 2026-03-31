A Napoli, il caso Lukaku sta attirando l’attenzione. L’attaccante belga non ha partecipato alla ripresa degli allenamenti a Castevolturno ed è rimasto nel suo paese per curare problemi fisici che lo affliggono da inizio stagione. La società potrebbe decidere di metterlo fuori rosa in attesa di chiarimenti. La situazione resta in fase di sviluppo.

In casa Napoli scoppia il caso Lukaku. L’attaccante belga non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Castevolturno ed è rimasto in Belgio per curarsi dai problemi fisici che lo hanno tormentato dall’inizio della stagione. Una decisione senza l’accordo della società. In una nota ufficiale, infatti, il Napoli “comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. Rudi Garcia: “Lukaku ha bisogno di tempo per tornare al top”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lukaku non si allena, il Napoli potrebbe metterlo fuori rosa

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