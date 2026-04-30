Sporting Atene JSL e Mediterranea campioni regionali AICS di calcio giovanile

Nel campo di Brolo si è concluso il campionato regionale di calcio a 7 organizzato dall’AiCS Sicilia Aps, coinvolgendo le categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Le gare hanno visto le squadre di Sporting Atene, JSL e Mediterranea conquistare il titolo di campioni regionali nel torneo giovanile. La competizione ha attirato numerosi giovani atleti e pubblico, offrendo un momento di crescita e confronto tra le diverse formazioni.

Il campo Comunale di Brolo ha fatto da ideale cornice al Campionato Regionale di calcio a 7 giovanile (categorie: Pulcini, Esordienti e Giovanissimi) dell'AiCS Sicilia Aps.Nella ridente cittadina tirrenica, si sono vissute tre intense giornate di sport ed aggregazione. Numerose le partite in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cresce l’attesa per l’inizio del Campionato Regionale AICS di calcio giovanileCresce l’attesa in vista del Campionato Regionale AICS Sicilia di calcio a 7 giovanile, riservato a Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, che si... Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell'AICS Messina"Siamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol", dichiara il presidente dell’AICS...