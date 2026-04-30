Sporting Atene JSL e Mediterranea campioni regionali AICS di calcio giovanile

Da messinatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campo di Brolo si è concluso il campionato regionale di calcio a 7 organizzato dall’AiCS Sicilia Aps, coinvolgendo le categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Le gare hanno visto le squadre di Sporting Atene, JSL e Mediterranea conquistare il titolo di campioni regionali nel torneo giovanile. La competizione ha attirato numerosi giovani atleti e pubblico, offrendo un momento di crescita e confronto tra le diverse formazioni.

Il campo Comunale di Brolo ha fatto da ideale cornice al Campionato Regionale di calcio a 7 giovanile (categorie: Pulcini, Esordienti e Giovanissimi) dell'AiCS Sicilia Aps.Nella ridente cittadina tirrenica, si sono vissute tre intense giornate di sport ed aggregazione. Numerose le partite in.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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