Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell' AICS Messina

L’AICS Messina ha dato il via alla stagione di calcio giovanile, dopo aver completato le prime giornate del campionato provinciale di calcio a 6. La competizione, che coinvolge diverse squadre di giovani talenti, si gioca in sei impianti distribuiti in città. Le partite si disputano dal lunedì pomeriggio fino al sabato mattina, attirando numerosi spettatori e appassionati.

"Siamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol", dichiara il presidente dell’AICS Messina Pierangelo Margareci Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile griffata AICS Messina. È appena cominciato il girone di ritorno del campionato provinciale di calcio a 6, che si sta svolgendo in sei impianti cittadini, dove si susseguono, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, le palpitanti partite in calendario. Da sabato prossimo si allargheranno le dimensioni del campo ed il calcio a 11 sarà protagonista dei weekend peloritani. Sul terreno del Mandalari, prenderanno, infatti, il via gli incontri riservati alle categorie Esordienti e Giovanissimi con 10 squadre iscritte in rappresentanza di 5 circoli affiliati all’Associazione Italiana Cultura Sport: Sporting Atene, Messina Sud, Fair Play Messina, Messina 2006 e Bellinzona.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Alla vigilia di Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, l’allenatore Gasperini ha sottolineato come questa fase della stagione rappresenti un momento importante per le squadre coinvolte.

HBO ha annunciato l’ingresso di Chris Messina nel cast della quarta stagione di White Lotus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.