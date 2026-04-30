Pierpaolo Spollon si è mostrato recentemente in un video mentre si trovava sopra un water, senza nascondere il volto. La scena ha attirato l’attenzione sui social e sui giornali, creando discussioni tra i fan e gli osservatori. Nel frattempo, l’attore continua la sua carriera televisiva, partecipando come conduttore al Concertone del Primo Maggio, evento che potrebbe aprirgli nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon è sempre più lanciato. Non solo le tante serie campioni di ascolti: è tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio, visto come test per futuri show. La Rai punta molto sul giovane e brillante attore e conduttore e l’ha fortemente voluto per affiancare Arisa e BigMama nella conduzione dell’evento di Rai3 che si vorrebbe spostare su Rai1 dal 2027, almeno la parte di prima serata. Spollon è in prima linea anche per i temi di attualità e politica ed è tra i tanti italiani scesi in piazza per Gaza, compresi molti personaggi famosi. Il quotidiano Libero li ha bollati con un titolone a tutta pagina: “Inutili vip in piazza”. “Era un cattiveria gratuita.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SPOLLON METTE LIBERO SOPRA IL WC: IL VOLTO RAI NON SI NASCONDE E SBOTTA

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