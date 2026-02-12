Travaglio a La7 | Nella Rai meloniana si premia la fedeltà canina e non il libero pensiero

La Rai, secondo Marco Travaglio, premia più la fedeltà politica che il talento o il pensiero libero. Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, il giornalista ha criticato la gestione della tv pubblica, sottolineando come i controlli politici influenzino le scelte editoriali. Travaglio ha detto che la Rai non rappresenta il Paese reale, ma si piega agli equilibri di potere, favorendo chi si dimostra fedele agli interessi di chi la controlla.

La Rai non rappresenta il Paese in miniatura, ma riflette gli equilibri politici che la controllano. A Otto e mezzo, su La7, il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, interviene sulla Rai meloniana, smontando la leggenda della "nuova egemonia culturale della destra". "Oggi la Rai – esordisce Travaglio – è lo specchio della classe politica che attualmente la governa, tenendo presente che la lottizzazione meloniana, un po' perché non hanno nessuno da mettere di bravo e un po' perché non hanno preso tutto, è una lottizzazione parziale che si sovrappone alle stratificazioni. Ancora, credo, il 60% delle posizioni dirigenziali risponde al Pd.

Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta.

Marco Travaglio attacca duramente durante la trasmissione su La7.

