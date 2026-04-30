Spoleto il Festival rinasce | Cipriani guida il nuovo corso artistico

A partire dal 26 giugno, la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi si svolge a Spoleto con la direzione di Daniele Cipriani. La manifestazione prevede numerosi spettacoli e appuntamenti culturali che si protraggono per tutta l’estate. Il festival, che si tiene ogni anno nella città umbra, si ripresenta quest’anno con un nuovo corso sotto la guida del direttore artistico.

? Cosa sapere Daniele Cipriani guida la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto dal 26 giugno.. Il nuovo programma integra la memoria di Giancarlo Menotti con performance di Yannick Nézet-Séguin.. Il 26 giugno inizierà la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi a Spoleto, con una programmazione che vede Daniele Cipriani assumere la direzione artistica e celebrare l’eredità di Giancarlo Menotti attraverso la messa in scena dell’opera Vanessa di Samuel Barber. La nuova guida del festival ha presentato i dettagli della stagione a Roma, delineando un progetto che punta sulle radici culturali per proiettarsi verso il futuro. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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