Lo Spoleto rinasce Kola e Fapperdue inguaiano la Narnese

Lo Spoleto torna alla vittoria battendo la Narnese con un punteggio di 2-1. I giocatori protagonisti sono Fapperdue, che si distingue con un punteggio di 7,5, e Kola, valutato 6,5. In campo anche Antonini, Benedetti, Canalicchio, Emili, Paun, Colarieti, Boudaas e i subentranti Boninsegni, Bartolini e Camara. La partita si è svolta con diverse sostituzioni nel secondo tempo.

SPOLETO 2 NARNESE 1 SPOLETO: Antonini 6, Gigliotti 6, Benedetti 6,5, Fapperdue 7,5, Canalicchio 6,5, Emili 6,5 (17’st Boninsegni), Paun 6,5, Colarieti 6,5, Boudaas 6 (28’st Bartolini), Kola 6,5, Formichetti 6,5 (41’st Camara). A disp: Meriggioli, Rosignoli, Balzamo, Daja, Akhigbe, Martellini. All: Isidori. NARNESE: Pitaro 6,5, Mora 6, Pinsaglia 6, Bernardini 6, Fontana 6 (12’st Perugini), Blasi 6 (33’st Martini), Leone 5,5 (18’st Bordi), Manni 6 (39’st Brasili), Perotti 5,5 (27’st Rossi L.), Principi 6, Colangelo 5,5. A disp: Bracaj, Pjetri, Rossi E., Petrini. All: Defendi. Arbitro: Lorenzo Temperoni di Terni Reti: 36’pt Kola (rig.), 8’st Fapperdue 44’st Principi (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo Spoleto rinasce. Kola e Fapperdue inguaiano la Narnese Articoli correlati Tragedia a Porcari: Arti Kola, Jonida Kola, Hajdar e Xhesika morti per monossido di carbonioUna tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Porcari, in provincia di Lucca. Lecce-Cremonese 2-1, i salentini vincono lo scontro salvezza e inguaiano NicolaNella 28ma giornata di Serie A successo casalingo del Lecce che al ‘Via del Mare’ supera la Cremonese 2-1.