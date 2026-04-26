Crotone rinasce | la Magna Grecia guida il nuovo sviluppo urbano

A Crotone, il Comune, il Ministero della Cultura e la Regione Calabria hanno avviato il progetto Antica Kroton Futura, un'iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio della Magna Grecia e a promuovere lo sviluppo urbano della città. L'obiettivo è recuperare e mettere in luce i siti storici, creando nuove opportunità di crescita e attrattiva per il territorio. L'intervento coinvolge diverse aree della città, con un'attenzione particolare alla tutela e alla valorizzazione culturale.

? Cosa sapere Comune di Crotone, Ministero della Cultura e Regione Calabria avviano progetto Antica Kroton Futura.. Il piano integra scavi archeologici e rigenerazione urbana tramite il Laboratorio di Mario Cucinella.. Il Comune di Crotone, il Ministero della Cultura e la Regione Calabria hanno avviato il progetto Antica Kroton Futura per trasformare il patrimonio della Magna Grecia in un motore di crescita sostenibile attraverso scavi e riqualificazioni strategiche. Questa iniziativa punta a cambiare radicalmente il modello di sviluppo locale, utilizzando la bellezza e la cultura come pilastri per un nuovo paradigma territoriale. Il punto...🔗 Leggi su Ameve.eu

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