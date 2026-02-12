La radio riconquista Gen Z e Generazione Alpha con l’ascolto digitale | l’indagine di Skuolanet mostra una crescita degli ascoltatori abituali dal 12% al 25%

La radio torna a conquistare i giovani italiani. Secondo un’indagine di Skuola.net, sempre più ragazzi ascoltano le stazioni radio digitali. La percentuale di ascoltatori abituali è salita dal 12% al 25% negli ultimi tempi. Questi numeri dimostrano che la radio non è morta, anzi, si sta riprendendo tra le nuove generazioni, soprattutto tra la Generazione Z e Alpha.

