La radio riconquista Gen Z e Generazione Alpha con l’ascolto digitale | l’indagine di Skuolanet mostra una crescita degli ascoltatori abituali dal 12% al 25%
La radio torna a conquistare i giovani italiani. Secondo un’indagine di Skuola.net, sempre più ragazzi ascoltano le stazioni radio digitali. La percentuale di ascoltatori abituali è salita dal 12% al 25% negli ultimi tempi. Questi numeri dimostrano che la radio non è morta, anzi, si sta riprendendo tra le nuove generazioni, soprattutto tra la Generazione Z e Alpha.
La radio torna protagonista tra i giovani italiani, sfatando il mito del suo declino presso le nuove generazioni. L'Osservatorio "Giovani e Media" di Skuola.net, presentato in occasione del World Radio Day 2026, rivela che un giovane su quattro tra i 9 e i 24 anni ascolta questo mezzo "molto frequentemente". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
