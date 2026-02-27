Edoardo Tincani firma una canzone-preghiera | Piccolo salmo

Un artista ha scritto una canzone che si presenta come una preghiera, intitolata “Piccolo salmo”. Si tratta di un brano che non cerca di riempire il silenzio, ma di attraversarlo, con sonorità delicate e parole che sembrano sussurrate nel buio. La canzone trasmette un senso di intimità, come un messaggio inviato nei momenti più tranquilli della notte, quando i pensieri si fanno più profondi.

Ci sono canzoni che non nascono per riempire un silenzio, ma per attraversarlo. Brani che sembrano scritti a bassa voce, come confidenze lasciate nella notte, quando il mondo rallenta e restano solo i pensieri e qualche domanda rivolta dal cuore verso l'alto. È proprio da questo spazio intimo e sospeso che prende vita "Piccolo salmo" (Artisti Online), il nuovo singolo di Edoardo Tincani, in uscita il 27 febbraio 2026. Mentre continua a lavorare alle canzoni del suo prossimo album "Il sentiero della speranza" (Artisti Online) – disponibili esclusivamente su Bandcamp – Edoardo apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale con un brano sorprendente e intensamente spirituale: Edoardo Tincani riscopre il valore dell'acquisto musicale e sceglie BandcampEdoardo Tincani cambia passo e lo fa con una scelta forte, consapevole, in netta controtendenza rispetto alle logiche dello streaming contemporaneo.