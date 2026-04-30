Spirale di violenza a Foggia il Prefetto assicura | Forze di polizia sufficienti nuova strategia di prevenzione

A Foggia si registra un aumento di episodi violenti che ha portato il Prefetto a garantire che le forze di polizia sono sufficienti e che è in atto una nuova strategia di prevenzione. Nella stessa giornata, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia ha diffuso un comunicato in cui evidenzia l’allarme tra gli agenti, portando nuovamente l’attenzione sulla situazione della sicurezza nella città.

Nella stessa giornata in cui il Siap, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia - una delle principali sigle della Polizia di Stato che rappresenta gli operatori del comparto sicurezza - lancia un grido d’allarme, il tema della sicurezza a Foggia torna al centro del dibattito.Il sindacato ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia sotto assedio, non si ferma la spirale di violenza. Il Vescovo: "Disarmatevi"La città di Foggia torna al centro della cronaca per una nuova, drammatica ondata di violenza. «Polizia locale aggredita, servono tutele urgenti e pene certe per fermare questa spirale di violenza»Dopo il grave episodio avvenuto in piazzale Roma a bordo di un autobus, intervengono le sigle sindacali di categoria: «La sicurezza di chi garantisce... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Foggia sotto assedio, non si ferma la spirale di violenza. Il Vescovo: Disarmatevi; Spirale di violenze e insulti razzisti a Cadelbosco Sopra Beve per anni a sbafo e pesta barista cinese: denunciato uomo di 25 anni; Canicattì, dalla discoteca alla pistola: la spirale di violenza che ha portato a otto spari; Sahel: l’agroecologia come soluzione sistemica. Canicattì, dalla discoteca alla pistola: la spirale di violenza che ha portato a otto spariUn episodio di violenza estrema tra giovanissimi ha scosso Canicattì, rivelando un contesto preoccupante di rancori personali che degenerano rapidamente in aggressioni armate. Nella notte tra il ... canicattiweb.com Omicidio Charlie Kirk, l’esperto: In USA spirale di violenza politica e verbale, ma nessuno vuole fermarlaL’intervista di Fanpage.it a Mattia Diletti, docente della Sapienza Università di Roma ed esperto di politica americana, dopo l’attentato in Utah all’influencer conservatore Charlie Kirk: È una ... fanpage.it Una spirale di violenza e paura sta avvolgendo la città di Foggia, che in meno di tre settimane si trova ad assistere, inerme, al terzo omicidio. Una sequenza di fatti che non può più essere archiviata come una semplice emergenza, ma che segnala una situazi - facebook.com facebook